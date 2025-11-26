Marion Rousse arrête tout : La violente séparation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'être consultante à la télévision puis directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a connue une éphémère mais brillante carrière de cycliste professionnelle. Malheureusement, à son époque, il était impossible pour une femme de vivre de du cyclisme ce qui l'a poussé à tout arrêter très tôt.

Désormais consultante pour France Télévisions et présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse est l'un des visages du cyclisme français. Et cela n'a rien d'anodin. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe est une ancienne cycliste professionnelle. Championne de France en 2012, Marion Rousse a toutefois connue une carrière très courte puisqu'elle a pris sa retraite dès 2015 à seulement 24 ans. Une séparation déchirante avec sa carrière professionnelle.

Marion Rousse revient sur sa rupture avec sa carrière professionnelle « A l'époque, seules 7 ou 8 filles pro touchaient un salaire. Les autres, comme moi, avaient un travail à côté. Fatalement, celles qui étaient payées pour rouler étaient meilleures. Et fatalement, les courses étaient inintéressantes à regarder parce que les mêmes étaient toujours couronnées », confiait-elle pour Sphères Magazine.