Marion Rousse arrête tout : La violente séparation !

Avant d'être consultante à la télévision puis directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a connue une éphémère mais brillante carrière de cycliste professionnelle. Malheureusement, à son époque, il était impossible pour une femme de vivre de du cyclisme ce qui l'a poussé à tout arrêter très tôt.
Désormais consultante pour France Télévisions et présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse est l'un des visages du cyclisme français. Et cela n'a rien d'anodin. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe est une ancienne cycliste professionnelle. Championne de France en 2012, Marion Rousse a toutefois connue une carrière très courte puisqu'elle a pris sa retraite dès 2015 à seulement 24 ans. Une séparation déchirante avec sa carrière professionnelle.
Marion Rousse revient sur sa rupture avec sa carrière professionnelle
« A l'époque, seules 7 ou 8 filles pro touchaient un salaire. Les autres, comme moi, avaient un travail à côté. Fatalement, celles qui étaient payées pour rouler étaient meilleures. Et fatalement, les courses étaient inintéressantes à regarder parce que les mêmes étaient toujours couronnées », confiait-elle pour Sphères Magazine.
«J'ai pris ma retraite professionnelle en 2015. J'avais 24 ans»
Une situation trop difficile à vivre pour Marion Rousse qui a donc décidé de prendre sa retraite à seulement 24 ans. « Après deux ou trois années à être professionnelle tout en commentant des courses pour des médias, je me suis rendue compte que ce rythme était intenable et j'ai donc pris ma retraite professionnelle en 2015. J'avais 24 ans », a conclu la compagne Julian Alaphilippe.