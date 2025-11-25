Cyclisme : Pogacar livre le secret de ses progrès fulgurants

Alexandre Higounet

S'il avait déjà affiché un niveau exceptionnel à ses débuts professionnels, ponctués - entre autres- par deux victoires dans le Tour de France, Tadej Pogacar a franchi un gros palier il y a deux ans, au point de dominer désormais sans partage le peloton international, remportant la grande majorité des courses dont il prend le départ. A l'occasion d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport, il a livré la raison principale de ces progrès impressionnants.

Tadej Pogacar s'est rapidement imposé comme le meilleur coureur mondial lors de son arrivée chez les professionnels, remportant rapidement deux Tours de France, entre autres. Mais il est clair qu'il a franchi un énorme palier à l'hiver 2023, au point de dominer outrageusement le peloton mondial ces deux dernières années.

Il a clairement franchi un cap entre 2023 et 2024 Aujourd'hui, son niveau est tel que même les adversaires du Slovène ne croient plus en leurs chances lorsqu'il est au départ, comme l'a confirmé le coureur français Alex Baudin il y a quelques semaines : « Honnêtement, c'était assez drôle à regarder au début. Mais cette année, malheureusement, mon programme était très similaire à celui de Pogacar. Sans vouloir paraître démoralisé, sinon on ne serait pas au départ, on sait très bien ce qui va se passer dans le final. Il a deux vitesses d'avance sur les autres. Dans le peloton, beaucoup commencent à en avoir marre d'être écrasés. C'est peut-être bien pour le cyclisme à la télévision de voir des attaques à 100 kilomètres de l'arrivée, mais ça brise aussi le suspense. Pogacar gâche un peu la course. À chaque fois qu'il est là, tous les autres se battent pour la deuxième place ».