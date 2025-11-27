Cyclisme : Quand Pogacar a sauvé Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un documentaire réalisé par Andorra Cycling Masters, Jonas Vingegaard est revenu sur le traumatisme fort subi lors de sa grave chute lors du Tour du Pays Basque 2024, qui aurait pu lui coûter la vie. Une confession très forte au cours de laquelle le leader danois du Team Visma-Lease A Bike révèle que Tadej Pogacar a été important dans son retour...

Il y a un an et et demi, au printemps 2024, Jonas Vingegaard a été victime, avec plusieurs autres coureurs comme Remco Evenepoel ou Steff Cras, d'une très lourde chute qui aurait pu lui coûter la vie. Après deux semaines d'hospitalisation, le coureur danois avait entamé une longue convalescence, lui permettant d'arriver au départ du Tour de France dans une condition solide, quand bien même elle ne lui permettait pas de véritablement rivaliser avec Tadej Pogacar.

« Après une chose pareille, on se demande si ça vaut la peine de continuer » Mais au-delà de sa condition physique, sa terrible chute au Tour du Pays Basque a surtout lourdement marqué Jonas Vingegaard au niveau mental. Le leader du Team Visma-Lease A Bike l'a confié à l'occasion d'un documentaire réalisé par Andorra Cycling Masters et relayé par le quotidien sportif espagnol Marca, il a eu beaucoup de mal à se remettre psychologiquement de cette chute : « Je me suis fracturé sept côtes du côté droit, ainsi que le sternum, la clavicule et un doigt. J'ai eu une perforation des deux poumons. Après une chose pareille, on se demande si ça vaut la peine de continuer ».