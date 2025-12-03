Cyclisme : Evenepoel, la clé du Giro pour Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Jonas Vingegaard a clairement laissé entendre ces derniers temps qu'il souhaitait jouer la victoire au Tour d'Italie afin de cocher les trois Grands Tours à son palmarès. Mais le leader danois du Team Visma-Lease A Bike sait qu'il doit obtenir l'aval de son équipe, dont on peut imaginer qu'elle aimerait surtout le voir arriver au top au Tour de France. Dans cette équation, un homme pourrait détenir la clé : Remco Evenepoel...

Depuis quelques temps, à l'image de son interview accordée en début de semaine à Marca, Jonas Vingegaard laisse clairement entendre qu'il souhaiterait prendre le départ du Giro l'an prochain pour y jouer la victoire, dans l'idée de cocher les trois Grands Tours à son palmarès : « Ma participation au Giro en 2026 ? Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons. Le Tour reste-t-il l'objectif principal ? Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir. Le Tour est immense et il est difficile d'y gagner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut peut-être le combiner avec d'autres courses. Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Je crois que je préférerais le Giro d'Italia ».

« La première chose qui vient à l’esprit, c’est le chrono de 40 kilomètres entièrement plat » Avec l'officialisation du parcours lundi dernier, le leader du Team Visma-Lease A Bike va pouvoir discuter sur une base concrète avec sa direction, dont on comprend qu'elle ne validera le projet que si le Danois a de réelles chances de victoire car il limitera forcément ses chances sur le Tour de France face à Pogacar. Or à l'annonce du parcours, Griescha Niermann, le patron du sportif de la formation hollandaise, a particulièrement insisté sur la présence d'un chrono de 40 kilomètres sur le plat, peu favorable au Danois, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est un beau parcours. La première chose qui vient à l’esprit, c’est le contre-la-montre de 40 kilomètres entièrement plat, mais il y a aussi beaucoup d’arrivées difficiles en montée. Maintenant que nous connaissons le parcours, nous allons décider de la stratégie à adopter en équipe et des coureurs qui participeront au Giro. Le parcours semble difficile, même s’il faut attendre un certain temps avant d’arriver à la première arrivée en côte. Comme c’est souvent le cas dans le Giro, la fin du parcours est très chargée, avec des étapes très difficiles dans les Dolomites et les Alpes vers la fin. Ce devrait être un bon parcours pour un grimpeur, mais nous devons également garder à l’esprit le long contre-la-montre. Dans l’ensemble, cela semble prometteur ».