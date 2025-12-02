Cyclisme - Mercato : Vingegaard en partance ? Il répond

Alexandre Higounet

Alors que des bruits commencent à courir autour d'un potentiel départ de Jonas Vingegaard de l'équipe Visma-Lease A Bike au terme de la saison 2026, le leader danois a été interrogé sur le sujet par les médias de son pays, notamment Ekstra Bladet. Et le double vainqueur du Tour de France n'a pas éludé le sujet...

Depuis l'été dernier, et les sorties sur les réseaux sociaux et dans les médias danois de sa compagne indiquant que la stratégie de la Visma-Lease A Bike n'était pas toujours lisible et que son mari manquait d'un soutien inconditionnel de l'équipe dans sa quête du maillot jaune face à Pogacar, et pointant aussi du doigt la méthodologie de la formation hollandaise, fondée sur plusieurs longs stages de travail à l'étranger qui éloignent les coureurs de leur famille, autant de propos qui ont pu être interprétés comme une mise de pression voire même un signal envoyé à d'autres équipes, le bruit circule que Jonas Vingegaard pourrait réfléchir à un départ, lui qui est pourtant sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2028.

Des bruits courent depuis l'été dernier A l'heure où le leader danois attend que l'équipe lui octroie la permission de s'aligner au départ du Tour d'Italie pour conquérir le maillot rose, son grand objectif, la question de son avenir à l'horizon de la fin d'année 2026 est revenue sur la table. Jonas Vingegaard a ainsi été questionné sur le sujet par le média danois Ekstra Bladet.