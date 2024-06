Tour de France : Un danger sur la route de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Avec la sélection XXL retenue par l’équipe UAE pour le Tour de France, comprenant notamment trois vainqueurs potentiels en plus de Tadej Pogacar, à savoir Juan Ayuso, Adam Yates et Joao Almeida, la possibilité de tiraillements internes sur les routes de juillet n’est pas à exclure. Est-ce réellement un danger ? La réponse.

Alors que le Tour de France va débuter dans moins de dix jours, tous les feux apparaissent au vert pour Tadej Pogacar. Physiquement, déjà, le leader de l’équipe UAE semble avoir récupéré à 100% de ses efforts du Giro, si l’on en croit les déclarations du directeur sportif Matxin Fernandez, comme rapporté par le Het Nieuwsblad : « La tête et les jambes ne sont pas fatiguées après le Giro. Il est motivé, il est calme et il est heureux. Je ne peux rien dire de négatif, car il n’y a rien de négatif. Nous avons testé quelques nouveautés sur les vélos, principalement pour les rendre plus légers. De petites choses, mais qui font la différence ».

Des ambitions contradictoires au sein de l’équipe UAE ?

Au-delà de sa fraîcheur physique et mentale au sortir du Tour d’Italie, Tadej Pogacar pourrait bien avoir à éviter un autre danger alors que se profile le Tour de France. En effet, avec la sélection XXL retenue par le staff d’UAE pour la Grande Boucle, comprenant notamment trois vainqueurs potentiels de Grands Tours en plus de Pogacar, à savoir Juan Ayuso, Adam Yates et Joao Almeida, le danger existe de voir quelques tiraillements au sein de l’équipe et des ambitions contradictoires s’exprimer dans les rangs, d’autant que la présence de Pogacar au Giro a déjà enlevé une opportunité de victoire pour ces leaders. En début de saison, Joao Almeida avait d’ailleurs exprimé certaines ambitions concernant le Tour de France.

« Ils croient tous en Tadej en tant que leader »