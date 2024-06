Tour de France : Nouvelle interrogation autour du cas Vingegaard

Alexandre Higounet

Comme elle l’avait laissé entendre en milieu de semaine, l’équipe Visma-Lease a Bike a annoncé ce jeudi sa sélection pour le Tour et elle comprend bien Jonas Vingegaard. Cependant, cette annonce est loin de répondre à toutes les questions entourant le cas du champion danois.

Comme prévu, la Visma-Lease A Bike a mis fin au suspense ce jeudi quant à la participation de Jonas Vingegaard au Tour de France. Après avoir entretenu le flou depuis quinze jours, multipliant les déclarations contradictoires alors que le champion danois s’entraînait lui de plus en plus dur lors de son stage à Tignes, le verdict est donc tombé : sans surprise, Vingegaard a été retenu, ainsi que Wout Van Aert, dans l’équipe pour le Tour.

« Je me sens bien et je suis certainement très motivé »

Logiquement, Jonas Vingegaard a exprimé sa satisfaction, dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Je suis très heureux de pouvoir débuter sur le Tour. Les derniers mois n'ont pas toujours été faciles, mais je remercie ma famille et tout le personnel de Team Visma - Lease a Bike pour leur soutien continu. Nous avons pu travailler ensemble pour parvenir à ce moment et je suis bien sûr très curieux de voir où j’en suis. Je me sens bien et je suis certainement très motivé ». Dans la foulée, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal, s’est réjoui également : « Tout comme Jonas, Wout a également dû faire face à un coup dur, physiquement et mentalement. Mais Wout s’est également révélé être un grand champion. Sa classe d’athlète et ses qualités de leadership sont une valeur ajoutée à notre équipe. Nous sommes très heureux que Jonas et Wout partent, accompagnés d'une très belle équipe ».

Vingegaard au Tour, mais pour y faire quoi ?

La sélection de Vingegaard confirmée, une nouvelle question apparaît aussitôt : avec quelles ambitions ? Le leader danois sera-t-il réellement en mesure de jouer la victoire ? Là encore, la formation hollandaise entretient le mystère. Au début de sa convalescence, Richard Plugge, le patron de la Visma-Lease A Bike, avait annoncé que Vingegaard ne serait aligné que s’il était en mesure de jouer le maillot jaune. Depuis, l’équipe a brouillé les pistes, le directeur de la performance Mathieu Heijboer déclarant il y a une semaine qu’il espérait que le Danois soit au moins en situation de jouer le podium, des propos en partie appuyés par Zeeman quelques jours plus tard. Il est cependant difficile de les croire totalement, difficile d’imaginer qu’ils n’alignent pas le double vainqueur du Tour avec l’ambition de la victoire. Même s’ils n’auront assurément pas les mêmes certitudes que l’an dernier.