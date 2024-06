Cyclisme - Mercato : La guerre Visma-Lease A Bike/Team UAE !

Alexandre Higounet

Alors que les grandes équipes se sont lancées dans une véritable course aux armements en vue du Tour de France, dans la foulée de l’équipe UAE qui aligne au départ quatre coureurs capables de gagner, un prolongement n’a pas tardé à se faire sentir sur le mercato. Ainsi, la Visma-Lease A Bike, serait sur le point de faire signer un nouveau grand leader mondial…

A l’approche du Tour de France l’armada déployée par le Team UAE a de quoi impressionner, puisqu’autour de Tadej Pogacar, l’équipe alignera trois autres grands leaders capables de remporter un Grand Tour, à savoir Joao Almeida, Adam Yates et Juan Ayuso, sans parler de deux autres très solides rouleurs grimpeurs, capables de jouer un Top 5 ou Top 10, à savoir Marc Soler et Pavel Sivakov. Cette sélection XXL n’a pas tardé à faire réagir les autres grandes équipes, qui cherchent à se constituer également de grandes armadas.

Une course aux armements dans les grandes équipes en vue du Tour de France

La Bora-Hansgrohe pourrait donc aligner Alexander Vlasov et Jay Hindley, l’ancien vainqueur du Giro, au service de Primoz Roglic, alors que la Visma-Lease A Bike dispose de Sepp Kuss et Matteo Jorgenson autour de Jonas VIngegaard. Suivant cette logique, on comprend mieux aussi pourquoi Remco Evenepoel, qui n’a que Mikel Landa comme grand coureur à ses côtés, a tenté de faire venir Julian Alaphilippe pour densifier son équipe.

Simon Yates va rejoindre la Visma-Lease A Bike