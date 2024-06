Tour de France : Gros coup dur pour les rivaux de Pogacar…

Alexandre Higounet

Au Tour de Suisse, l’équipe UAE domine la course avec ses deux leaders occupant les deux premières places, Adam Yates et Joao Almeida. A quelques semaines du Tour de France, la formation de Tadej Pogacar apparaît plus forte que jamais. A tel point qu’on ne voit pas ce qui pourrait inquiéter le Slovène s’il a ses jambes du Giro.

Hier, au sommet de la très rude ascension du Saint-Gothard, lors de la 4ème étape du Tour de Suisse, Adam Yates, leader de l’équipe UAE sur la course, s’est envolé à la poursuite de l’échappé Torstein Traen, sortant de sa roue tous les autres prétendants au général, pour aller chercher la deuxième place et surtout le maillot jaune, qu’il tient avec 26 secondes d’avance sur Joao Almeida, son coéquipier et autre leader du Team UAE…

Tour de France : Au niveau de Pogacar-Vingegaard ? Il dit oui https://t.co/QbqxRCkkNe pic.twitter.com/mRC8GCmnfD — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« Une armada imbattable sur le Tour ? C’est ce qu’on aimerait »

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, l’équipe de Tadej Pogacar apparaît plus forte que jamais. Son patron, Mauro Gianetti, ne cachait d’ailleurs pas sa satisfaction dans les colonnes de L’Equipe à l’arrivée de l’étape : « C’est bien de voir Adam à ce niveau-là, il m’a vraiment impressionné. Une armada imbattable sur le Tour de France ? C’est ce qu’on aimerait. On est là où on voulait être ».

Si Pogacar est au niveau du Giro, comment peut-il être battu ?