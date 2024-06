Tour de France : Il postule pour le leadership si Vingegaard…

Alexandre Higounet

Si au sein de la Visma-Lease A Bike, on planche actuellement sur une stratégie visant à installer Jonas Vingegaard en pleine possession de ses moyens à la tête de l’équipe pour le Tour de France, la mise en place d’un plan B, avec un leader de rechange, ne peut être exclue. Et fort de son Dauphiné Libéré très parlant, Matteo Jorgenson, le solide rouleur-grimpeur américain, a postulé.

Au sein de la Visma-Lease A Bike, même si l’on garde une prudence de circonstance logique en refusant de garantir sa présence au Tour de France, on planche bel et bien sur un scénario visant à placer Jonas Vingegaard comme leader de l’équipe, travaillant aujourd’hui pour permettre au champion danois de retrouver la plénitude de ses moyens sur la Grande Boucle.

Tour de France : Face à Pogacar-Vingegaard, il n’y croit pas https://t.co/kk5gQnhit7 pic.twitter.com/nD4C7rwUSA — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

« C’est la dernière fois que je ne croirai pas en moi »

Pour autant, il existe toujours une possibilité que Vingegaard connaisse un trou d’air sur la Grande Boucle, et au sein de l’équipe hollandaise, il apparaît clair que l’on se tient prêt à toute éventualité et que l’on garde sous le coude un plan B au cas où. Sepp Kuss, le vainqueur de la dernière Vuelta, est bien sûr le premier concerné, mais son Dauphiné Libéré catastrophique n’a pas plaidé pour sa cause.

« Je suis prêt pour le Tour de France »