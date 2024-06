Tour de France : Face à Pogacar-Vingegaard, il n’y croit pas

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de terminer vainqueur du Dauphiné Libéré, ce qui le confirme de facto dans un fauteuil de favori pour le Tour de France, Primoz Roglic, qui conduira l’équipe Bora-Hansgrohe en juillet, croit-il réellement en ses chances pour le maillot jaune ? Certains éléments permettent de poser la question. Explication.

Primoz Roglic vient de remporter le Dauphiné Libéré, et malgré la difficile dernière journée connue dans la montée du plateau de Glières, où il est apparu moins fort que Matteo Jorgenson et a sauvé son maillot jaune pour quelques secondes, le leader de le Bora-Hansgrohe pouvait se féliciter de sa victoire finale, qui le met en confiance avant le Tour de France.

« Je peux me sentir fier »

Roglic a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne m’attendais pas à ce que ça se passe comme ça. C’est fou de gagner le Dauphiné de cette façon. J’avais les écarts dans le final et c’était vraiment serré mais ça a tourné à mon avantage. Je pense que je suis juste fatigué après ces journées de montagne, et les autres ont réussi à être plus rapides que moi. Les trois derniers jours se sont finalement bien passés. C’est fou, parce qu’il y a eu beaucoup de choses cette semaine, y compris la chute dans l’étape de Saint-Priest. Donc j’ai été chanceux, nous avons réussi à conserver l’essentiel et je peux me sentir fier parce qu’on n’a pas tous les jours l’occasion de gagner une course comme le Dauphiné ».

Si Roglic est prêt à jouer le podium…