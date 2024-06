Tour de France : Il sait comment il peut gagner le Tour…

Alexandre Higounet

En reprise au Dauphiné Libéré, où à l’instar de Remco Evenepoel il peaufine son niveau de forme en vue du Tour de France après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Primoz Roglic ne s’affole pas après avoir été dominé par le Belge sur le contre-la-montre. Il sait où et comment il doit jouer sa chance pour remporter le Tour de France, et avant, le Dauphiné Libéré. Analyse.

Primoz Roglic n’a pas particulièrement brillé lors du contre-la-montre du milieu de semaine au Dauphiné Libéré, sans non plus connaître une contre-performance, terminant à la troisième place à 39 secondes de Remco Evenepoel.

« Je ne suis pas au top de ma forme sur ce Dauphiné »

Au terme de l’étape, le leader de la Bora-Hansgrohe admettait qu’il ne se sentait pas au sommet de sa forme, lui qui comme Evenepoel revient à la compétition suite à la chute du Tour du Pays Basque, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne suis pas au top de ma forme sur ce Dauphiné, mais ça fait partie du processus. Et puis c'est toujours mieux de courir que de s'entraîner. Je ne peux pas faire ce genre d'efforts à l'entraînement et j'ai besoin de ça, c'est clair. En plus, c'était mon premier vrai contre-la-montre avec mes nouveaux équipements, je suis content de la voie que nous prenons »

Roglic connaît sa marge de manœuvre pour la victoire au Tour