Tour de France : Le rêve d’Alaphilippe prend forme !

Après avoir réalisé un Giro convaincant, marquant son retour vers le top niveau, Julian Alaphilippe ne disputera pas le Tour de France, sauf improbable revirement de situation. Petit à petit, le rêve du double champion du monde prend forme : celui d’une médaille aux Jeux Olympiques de Paris, et pourquoi pas en or…

Comme annoncé par L’Equipe aujourd’hui, Julian Alaphilippe ne sera pas, sauf très improbable revirement de situation, au départ du Tour de France à la fin du mois. Malgré les appels répétés de Remco Evenepoel pour qu’il soit à ses côtés sur les routes de juillet, afin de densifier l’équipe Soudal-Quickstep articulée autour de sa quête du maillot jaune, Julian Alaphilippe a confirmé qu’il n’entendait pas modifier son programme, comme indiqué par Patrick Lefévère dans les colonnes de L’Equipe .

« Ce serait peut-être sa dernière chance aux JO, pourquoi le priver de cela ? »

Le boss de l’équipe belge a ainsi affirmé : « J’avais appelé Julian au soir de sa victoire d’étape sur le Giro pour le féliciter. Il m’avait dit qu’il imaginait bien qu’on penserait à lui pour le Tour, mais qu’il n’avait pas envie de le faire car il avait d’autres objectifs en tête. Il m’a assuré qu’il se plierait à notre décision car on est son employeur, mais je n’imagine pas un instant l’obliger à être au départ. On ne l’a jamais fait pour personne. Je comprends surtout que Julian a déjà Paris en tête, ce serait peut-être sa dernière chance de vivre les Jeux Olympiques, surtout à la maison. Pourquoi le priver de cela ? »

