Tour de France - Jeux Olympiques 2024 : Alaphilippe se fait conseiller

Thibault Morlain

Pour son premier Tour d’Italie de sa carrière, Julian Alaphilippe s’est distingué. Vainqueur d’étape, le Français a régulièrement joué les premiers rôles à l’avant. Le coureur de la Soudal Quick-Step semble ainsi avoir retrouvé toutes ses sensations. De bon augure pour le Tour de France ? L’incertitude plane concernant la présence ou non d’Alaphilippe au départ de Florence le 29 juin prochain. Un dossier dans lequel Philippe Gilbert a pris position.

Initialement, pour cette saison 2024, il était prévu que Julian Alaphilippe participe au Tour d’Italie et pas au Tour de France. Mais voilà que les plans de la Soudal Quick-Step pourraient être bouleversés… à cause de Remco Evenepoel. Leader de la formation belge sur la prochaine Grande Boucle, le Belge aimerait avoir avec lui Julian Alaphilippe afin de mettre toutes les chances de son côté de remporter le Tour de France et ramener le maillot jaune à Nice, où sera jugée l’arrivée finale en cette année 2024. « Quand on dit que Remco veut Julian, c'est vrai. Il est à la base de la démarche », a d’ailleurs confirmé Philippe Gilbert pour Eurosport .

Tour de France : Alaphilippe reboosté pour l’avenir ! https://t.co/gmysIEceGJ pic.twitter.com/oLw7ClzQvc — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« À la place de Julian, je refuserais »

Participera ? Ne participera pas ? Telle est donc la question concernant Julian Alaphilippe à l’approche du Tour de France. Que va vouloir faire le compagnon de Marion Rousse qui vient d’en finir avec le Tour d’Italie ? Philippe Gilbert s’est mis à la place d’Alaphilippe, et pour lui, la star de la formation Soudal Quick-Step ne doit pas disputer la Grande Boucle, devant plutôt se concentrer sur les Jeux Olympiques à Paris qui arrivent : « À la place de Julian, je refuserais pour une bonne raison : il y a les JO cette année, en France qui plus est, sur un parcours qui convient très bien à Julian ».

« Refaire le Tour de France ou mettre toutes les chances de son côté pour devenir champion olympique ? »