Tour de France : Pogacar met la pression sur Vingegaard

Alexandre Higounet

Alors qu’au sein de l’équipe Visma Lease A Bike, on maintient le doute sur la participation de Jonas Vingegaard au Tour de France, arguant que le champion danois ne prendrait le départ que s’il était à 100%, Tadej Pogacar n’a pas manqué de mettre un peu la pression sur son rival. Analyse.

En pleine préparation à l’occasion d’un camp d’entraînement à Majorque, au cours duquel il poursuit en parallèle sa récupération après sa très lourde chute au Tour du Pays-Basque, Jonas Vingegaard n’est pas encore fixé quant à sa participation au Tour de France.

« L’an dernier je n’étais pas non plus à 100%... »

Interrogé par cyclingnews.com , dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Richard Plugge, le boss de la Visma-Lease A Bike, a ainsi réaffirmé une certaine prudence, sachant qu’au sein de l’équipe hollandaise, on se montre toujours clair sur le fait que le champion danois ne prendra le départ que s’il est à 100% de ses capacités : « Jonas va bien, il progresse très bien. Mais il faudra décider plus tard s'il est vraiment capable d'être à 100 % au départ du Tour de France. Il faudra voir comment cela évoluera dans les semaines à venir. On a de bons espoirs, il progresse bien. Mais nous voulons aussi lui donner, ainsi qu’à nous-mêmes, le temps de prendre une bonne décision. Il est le champion en titre du Tour de France, il l’a gagné deux fois de suite maintenant. Mais s’il y va, il devra être à 100 %. Le Tour de France n’est pas une course où l’on peut se lancer sans certitude. Nous devons donc être sûrs qu’il peut être à 100 %. Nous n'avons pas de délai fixe ».

« Je pense que nous verrons Jonas à son meilleur niveau sur le Tour »