Tour de France : Le boss de Pogacar annonce la couleur !

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar n’a pas caché qu’il sortait au top de sa forme et de sa confiance du Tour d’Italie, Mauro Gianetti, le boss de l’équipe UAE, a annoncé la couleur en vue du Tour de France, dans des déclarations qui pourraient bien répondre à une stratégie précise à quelques semaines du départ de la Grande Boucle. Analyse.

Au sortir de Tour d’Italie, qu’il a dominé de la tête et les épaules, Tadej Pogacar n’a pas caché qu’il allait aborder le Tour de France en pleine confiance. Le champion slovène a notamment affirmé, dans des propos rapportés par globalcyclingetwork.com : « Je dois dire que j’étais vraiment à l’aise et à l’endroit où je devais être. Je pense que je peux tirer beaucoup de cette course en termes de performances, de sensations sur le vélo et de sensation de course. Je pense qu’après un bon repos, je peux peut-être améliorer ces sensations. Donc je suis sur la bonne voie pour la prochaine partie de la saison ».

« Le meilleur Pogacar de tous les temps »

Dans la foulée, comme rapporté par le Het Laatste Nieuws , Pogacar en a remis une couche en évoquant la dernière grosse étape de montagne disputée samedi : « Ce week-end était un dernier test pour le Tour. J’avais de très bonnes jambes et je voulais savoir où elles pourraient m’emmener. Je peux désormais commencer ma semaine de repos et me préparer pour les prochains objectifs, avec une grande confiance et une grande tranquillité d’esprit. La façon dont j’ai pu réaliser ce Giro m’a remonté le moral pour le Tour ».

« Ses chiffres sont meilleurs que l’an dernier »