Tour de France : Alaphilippe reboosté pour l’avenir !

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Tour d’Italie, où il a été élu super combatif, Julian Alaphilippe n’a pas caché sa joie après ces trois semaines, qui lui permettent d’envisager la suite de sa saison et de sa carrière sous un angle de nouveau ambitieux et optimiste.

Elu super combatif du Tour d’Italie, ce qui en dit long sur son activité tout au long des trois semaines, récompensée par une victoire lors de 12ème étape après un raid exceptionnel, Julian Alaphilippe n’a pas caché sa joie et sa satisfaction à l’arrivée à Rome.

Alaphilippe : Ce signe qui ne trompe pas sur son niveau https://t.co/WUOYbQBe5W pic.twitter.com/sF8isSBLbT — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Cela faisait longtemps que je n’étais pas revenu à mon meilleur niveau »

Alaphilippe a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il y a beaucoup d’autres coureurs qui méritaient ce prix de Super combatif parce que c’était un Giro difficile. Personnellement, je suis très content d’avoir découvert le Giro, d’avoir eu des bonnes jambes, de gagner une étape, d'avoir beaucoup attaqué et essayé plusieurs fois. J’ai vraiment profité de la course et c’était une atmosphère vraiment spéciale avec tous les supporters. Je suis vraiment très heureux de ce Giro. C’est une grande satisfaction d’avoir gagné. Gagner sur un Grand Tour, c’est toujours spécial. Mais pour moi, ça l’est d’autant plus parce que ça faisait très longtemps que je n’avais pas gagné, très longtemps que je n’étais pas revenu à mon meilleur niveau, mais j’y suis arrivé. C’était mon objectif d'arriver ici au Giro avec le meilleur niveau possible et gagner une étape. Ça a été une grande émotion ».

Lever les bras dans un contexte relevé lui a redonné confiance

Au travers des mots du double champion du monde, on peut sentir à quel point cette victoire lui a fait du bien et à quel point le fait de pouvoir de nouveau évoluer à un niveau lui permettant de lever les bras dans un contexte relevé lui a redonné confiance. Aujourd’hui, à quelques semaines du départ du Tour de France, qu’Evenepoel aimerait qu’il dispute à ses côtés pour l’aider dans sa quête du maillot jaune, Julian Alaphilippe apparaît clairement reboosté. De bon augure, que ce soit dans la perspective du Tour ou des Jeux Olympiques, que le Français a toujours dans un coin de sa tête.