Alaphilippe : Les mots forts de Marion Rousse sur son grand retour

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien relayé par le site sporza.be, Marion Rousse est revenue sur la victoire d’étape de Julian Alaphilippe lors du Giro. Et à quel point elle a pu être importante pour le champion français, à quel point elle lui a fait un bien fou, au travers de mots forts et émouvants.

Depuis le départ du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe a enfin pu matérialiser dans les faits le retour de ses sensations, notamment avec cette victoire d’étape qui lui a fait un bien énorme, comme l’a confirmé sa compagne Marion Rousse à l’occasion d’un entretien relayé par Sporza.be .

« Après sa victoire, Julian était très ému, c’est une victoire libératrice »

Marion Rousse a notamment indiqué au sujet de cette victoire lors de la 12ème étape : « J’étais contente de ne pas avoir à commenter à ce moment-là ! Quand Julian a attaqué à 130 kilomètres de l’arrivée, je me suis dit : ‘’Où vas-tu Julian ?’’ Je suis restée stressée toute la journée sur mon siège, mais au final, Julian a remporté l’étape avec beaucoup de classe et de panache ». A l’arrivée, Marion Rousse a pu parler au champion français au téléphone et l’émotion était forte : « Il était très ému. Si on gagne 10 fois dans l’année, cela provoquerait moins d’émotion. Mais pour Julian, c’était une victoire libératrice après une période difficile ».

« Dans le bus après les Strade Bianche, il m’a dit qu’il en avait assez »