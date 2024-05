Cyclisme : Alaphilippe fait une révélation improbable

Thibault Morlain

Ayant déjà assommé le Tour d’Italie, Tadej Pogacar, maillot rose de leader sur les épaules, s’est imposé ce mardi à l’occasion de la 16ème étape. Mais comme souvent depuis le début du Giro, on a pu voir Julian Alaphilippe à l’avant. Fort de son succès récent sur les routes italiennes, le coureur français a encore fait le show en tête de la course. Mais voilà que ce n’était absolument pas prévu comme l’a révélé Alaphilippe.

C’est désormais avec l’esprit léger que Julian Alaphilippe court sur ce Tour d’Italie. Ayant obtenu sa victoire d’étape tant recherchée, le compagnon de Marion Rousse est maintenant libéré. Et voilà que ce mardi, à l’occasion de la 16ème étape du Giro, le coureur de la formation Soudal Quick-Step s’est retrouvé à l’avant. Dans des conditions climatiques terribles, Alaphilippe s’est même retrouvé à faire un raid solitaire pendant plusieurs kilomètres. Cela n’aura finalement pas suffi puisqu’il a été rattrapé à 2 kilomètres de l’arrivée.

Tour de France : Lefévère a son opinion pour Alaphilippe https://t.co/JqfO3yz10m pic.twitter.com/ggziC2HATA — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Ce n’était pas du tout prévu »

A l’arrivée de cette 16ème étape du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe s’est confié à Eurosport sur son raid en solitaire. Le coureur de la Soudal Quick-Step a alors avoué : « Ce n’était pas du tout prévu parce que je n’avais même pas mis mon maillot de course, ni ma radio. J’étais dernier au départ, j’ai pris un coup d’élastique après un rond-point et je me suis dit « je vais aller un peu devant pour voir ce qu’il se passe ». C’était une sacrée journée, heureusement qu’il n’y avait pas 210 bornes, ça suffisait. Je me suis retrouvé en tête et j’ai vraiment tout donné jusqu’à la fin, il m’a manqué deux bornes ».

« Je veux vraiment remercier Julian Alaphilippe »