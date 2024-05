Cyclisme - Giro : Le geste touchant de Julian Alaphilippe

Alexandre Higounet

Après son raid victorieux jeudi dernier à l’occasion de la douzième étape du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe avait été touché par les propos émouvants de son compagnon du jour dans l’échappée, Mirco Maestri. Et le Français a alors eu un geste qui en dit long sur sa personnalité et sa gentillesse. Un geste touchant.

Jeudi dernier, au soir de la douzième étape du Giro arrivant à Fano, une étape remportée par Julian Alaphilippe au terme d’un raid extraordinaire de 120 kilomètres, Mirco Maestri, le coureur italien qui avait accompagné le champion tricolore dans cet exploit, avait tenu des propos très émouvants au sujet du leader de la Soudal-Quickstep, même s’il avait dû s’incliner face à lui dans le final.

Le témoignage touchant de Maestri

Maestri avait notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Julian Alaphilippe et Peter Sagan ont toujours été mes idoles, et avoir fait ça aujourd'hui avec Julian... Partir comme ça dès le début, on pouvait nous prendre pour des fous, mais on savait que si on s'entendait bien on pouvait réussir quelque chose d'extraordinaire. Alaphilippe m'encourageait, le simple fait qu'il m'appelle par mon nom me donnait la chair de poule (rires). On s'encourageait l'un l'autre, on avait l'impression d'être des coéquipiers de longue date. Après l'arrivée, quand j'ai vu Julian venir vers moi, m'étreindre et faire une photo avec moi, ma fatigue a presque disparu, instantanément. Comme je l'ai dit, j'ai croisé Julian sur différentes courses, mais je n'ai jamais osé lui demander une photo. Ce sont des émotions qui vont rester avec moi, que je vais garder toute ma vie ».

Le geste d’Alaphilippe en retour