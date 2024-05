Tour de France : Pogacar déroule son plan

Alexandre Higounet

Comme il l’avait programmé dans son plan de bataille en vue de sa tentative de doublé Tour d’Italie-Tour de France, Tadej Pogacar a désormais totalement écrasé la concurrence pour le maillot rose et peut terminer le Giro à l’économie. La voie est plus que jamais dégagée en vue du Tour de France.

Dimanche, à l’occasion de la grande étape de montagne arrivant au sommet de Livigno, Tadej Pogacar a définitivement écrasé la concurrence en mettant tout le monde très loin dans la dernière ascension. Au classement général, le champion slovène dispose désormais d’une avance considérable puisque le deuxième, Geraint Thomas, pointait mardi matin au départ de la 16ème étape à 6 minutes et 41 secondes.

Tour de France : Une décision fracassante d’Alaphilippe ? https://t.co/L7tLkF0Oiz pic.twitter.com/C6nuWmhBUW — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« Je pense qu’on peut jouer un peu plus la sécurité »

Lors de sa conférence de presse tenue lundi, jour de repos, Pogacar n’a pas caché qu’il allait vivre désormais sur cet acquis, comme rapporté par cyclismactu.net : « C'est sûr que c'était l'une des meilleures performances que j'ai pu faire. Je me sens super bien sur le vélo. Gagner une étape reine, c'est l'une des plus grandes choses qu'un coureur puisse faire. Elle est généralement remportée par les plus grands noms de la course. On va voir comment l'équipe se sent. Je pense qu'on peut jouer un peu plus la sécurité. Mais on ne sait jamais ».

« Si vous terminez le Giro en bonne forme… »