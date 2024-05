Tour de France : Une décision fracassante d’Alaphilippe ?

Thibault Morlain

Actuellement sur les routes du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe n’était initialement pas prévu au départ du prochain Tour de France. Mais voilà qu’à la demande de Remco Evenpoel, qui sera le leader de la Soudal Quick-Step sur la Grande Boucle, le Français pourrait être de la partie. Mais encore faut-il qu’Alaphilippe le souhaite. Et à en croire Patrick Lefefere, cela ne serait pas forcément le cas.

Vainqueur du Tour d’Espagne en 2022, Remco Evenepoel rêve désormais du Tour de France. Le prodige belge de 24 ans sera ainsi le leader de la Soudal Quick-Step lors de l’édition 2024 de la Grande Boucle. Et pour espérer ramener le maillot jaune à l’arrivée, qui se jugera à Nice cette année, Evenepoel souhaite être épauler des meilleurs. En ce sens, il aimerait avoir Julian Alaphilippe à ses côtés. Alors que le compagnon de Marion Rousse est actuellement au Tour d’Italie, il n’était pas prévu qu’il dispute le Tour de France en 2024. Qu’en est-il désormais de sa participation ? La question a été posée à Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step.

« Je ne suis pas convaincu qu'il veuille le faire »

De passage au micro de RMC ce dimanche, Patrick Lefevere s’est prononcé sur la présence de Julian Alaphilippe au Tour de France. Alors que Remco Evenepoel réclame le Français, le patron de la Soudal Quick-Step a fait savoir : « On a le droit à huit coureurs sur le Tour de France et ça devra être huit costauds, qui méritent chacun leur place. Que ça soit Julian Alaphilippe, Mikel Landa ou Louis Vervaeke, pour nous peu importe, ça doit être les meilleurs coureurs autour de Remco Evenepoel. (…) Alaphilippe a-t-il changé d’avis après avoir dit qu’il ne voulait pas faire le Tour de France ? Non. Je l'ai appelé le soir de sa victoire et je ne suis pas convaincu qu'il veuille le faire. Il m'a dit qu'il pourrait le faire si l'équipe lui demande et pour aider Remco Evenepoel, mais ce n'est pas de plein cœur je pense ».

« Si le coureur n'est lui-même pas 100% convaincu, ça ne semble pas une décision intelligente »