Tour de France : Un premier pas décisif vers le doublé pour Pogacar

Alexandre Higounet

A l’occasion de cette première semaine du Tour d’Italie, Tadej Pogacar pourrait bien avoir accompli un premier pas décisif dans sa quête d’un incroyable doublé Giro-Tour. Ce qui apparaissait impensable il y a quelques semaines pourrait bien prendre une tournure très concrète désormais. Analyse.

Dans sa quête du doublé Giro-Tour, Tadej Pogacar sait qu’un élément sera déterminant : l’état de fraîcheur physique qu’il aura au départ de la Grande Boucle après les efforts accumulés pour décrocher le maillot rose au Tour d’Italie. Dans cette optique, le10sport.com a analysé que Tadej Pogacar allait probablement tenter d’écraser rapidement la course au Giro, de mettre ses adversaires à bonne distance tout en leur sapant le moral, afin d’être en mesure de gérer ensuite ses efforts pour garder un maximum de force en vue du Tour de France.

Il va pouvoir gérer ses efforts en Italie

Autant dire que ce plan a été respecté à la lettre puisqu’après 9 étapes, le champion slovène porte le maillot rose et a déjà mis l’adversité à plus de deux minutes trente, notamment grâce au contre-la-montre individuel de vendredi. L’étape de samedi dernier montre d’ailleurs qu’il est d’ores et déjà passé en mode gestion puisqu’il a attendu les derniers mètres de l’ascension vers Prati di Tivo pour s’imposer au sprint dans le groupe des leaders.

« J’ai une belle avance »