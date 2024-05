Tour d’Italie : Menacé de disqualification, Pogacar s’explique

Thibault Morlain

Grand favori du Tour d’Italie 2024, Tadej Pogacar occupe déjà la première place du classement générél. Maillot rose de leader sur les épaules, le Slovène compte 46 secondes d’avance sur son dauphin, Geraint Thomas. Sur le papier, tout va donc pour le mieux pour Pogacar, qui s’est toutefois retrouvé au coeur d’une affaire pour le moins étonnante. Au point de risquer une exclusion du Tour d’Italie. Explications.

Avant d’aller tenter de chercher le Tour de France, Tadej Pogacar étale tout son talent actuellement sur les routes du Tour d’Italie. Annoncé comme le grand favori du Giro, le Slovène n’a pas mis longtemps à faire respecter son statut. Dès la 2ème étape, Pogacar s’est emparé du maillot rose de leader du Giro et il pourrait bien ne pas le lâcher d’ici l’arrivée le 26 mai prochain à Rome. A moins que…

Cyclisme - Giro : Quand Geraint Thomas ironise sur Pogacar… https://t.co/NkJPqDcGAN pic.twitter.com/0otagejkbJ — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Une histoire de cuissard

Et si Tadej Pogacar n’allait finalement pas au bout du Tour d’Italie ? La menace d’une disqualification plane au-dessus de la tête du Slovène, actuel leader du Giro. La raison ? La tenue qu’il arborait lundi pour la 3ème étape. En effet, cela n’est pas passé inaperçu puisque Pogacar a couru avec le maillot rose de leader ainsi qu’un cuissard violet, qui avait pourtant été donné par l’organisateur. Et visiblement, cela n’a pas été au goût de l’UCI. En effet, selon les informations de Cycling News , la star de la formation UAE Emirates aurait été reprise de volée et menacée de disqualification si cela se reproduisait. Sous la menace, Tadej Pogacar était de retour avec une tenue traditionnelle ce mardi avec son maillot rose et un cuissard noir.

« Je ne sais pas trop quoi dire… »