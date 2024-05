Cyclisme : Un club prestigieux rejoint par Alaphilippe ?

Thibault Morlain

C’est ce samedi 4 mai que le grand départ du Tour d’Italie est donné. Privé de Tour de France, Julian Alaphilippe est aligné sur ce Giro avec la Soudal Quick-Step. Et pour sa première participation de l’autre côté des Alpes, le Français ne manque pas d’ambitions. En effet, Alaphilippe veut aller chercher des victoires d’étape. Et si tel était le cas, le compagnon de Marion Rousse pourrait alors rentrer dans un club très fermé.

Ayant retrouvé des sensations après des derniers mois compliqués, Julian Alaphilippe se présente au départ du Tour d’Italie avec l’ambition de remporter des étapes. Et dès ce samedi 4 mai pour la 1ère étape du Giro, le Français espère gagner. « Je vise la première étape, qui sera une bonne opportunité pour savoir immédiatement où j'en suis. On a fait la reconnaissance, ce sera une étape difficile et très nerveuse. Je sais qu'il y aura une chance d'aller chercher le maillot rose. Le porter serait un rêve, mais ce sera très dur et il y aura une très grosse concurrence. (…) On verra comment les choses se passeront, mais je veux donner mon maximum pour ne pas avoir de regrets. Ce serait bien de gagner pour compléter ma collection de victoires d'étapes sur les Grands Tours, mais ce ne sera pas simple », a fait savoir Alaphilippe, rapporté par Francetvinfo .

Le Tour de France, le Tour d’Espagne et bientôt le Tour d’Italie ?

Julian Alaphilippe réussira-t-il à remporter une étape pour son premier Tour d’Italie ? Depuis le début de sa carrière, le coureur de la Soudal Quick-Step a réussi à gagner une fois au Tour d’Espagne et à 6 reprises sur le Tour de France. En cas de succès sur le Giro, le Français réussira donc alors l’exploit d’avoir levé les bras en vainqueur sur les 3 Grands Tours, rejoignant alors un cercle très fermé des coureurs français ayant réussi à le faire. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 9 et on y retrouve : Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Jacques Anquetil, Laurent Fignon, Jean Stablinski, Jean-François Bernard, Thierry Marie, Charly Mottet, ainsi que Thibaut Pinot. Julian Alaphilippe sera-t-il le 10ème ?

Alaphilippe comme Merckx ?

Toutes nationalités confondues, ce sont plus de 100 coureurs qui ont déjà réussi à remporter une étape sur le Tour d’Italie, le Tour de France et le Tour d’Espagne. A ce petit jeu, c’est Eddy Merckx qui est le plus fort avec 64 victoires au total (34 en France, 24 en Italie et 6 en Espagne). Derrière lui, on retrouve Mario Cipollini (57 victoires au total, dont 42 sur le Giro) et puis Mark Cavendish (54 succès au total, dont 34 sur le Tour de France). A voir maintenant si Julian Alaphilippe réussira à rejoindre ces légendes du cyclisme…