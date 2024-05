Cyclisme - Giro : Alaphilippe a un plan pour le maillot rose

Alexandre Higounet

S’il s’est lancé comme objectif de remporter une victoire d’étape, Julian Alaphilippe rêve en parallèle d’être en mesure de porter le maillot rose à l’occasion du Tour d’Italie qui s’élance ce samedi à Turin. Et cela pourrait passer par un plan bien précis, dont le Français connaît la teneur. Analyse.

Alors qu’il va prendre le départ du Tour d’Italie, qui s’élance ce samedi du côté de Turin, pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe n’a pas caché, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe , qu’il rêvait de pouvoir porter le maillot rose : « Le maillot rose ? Oui, oui, il fait rêver. Instinctivement, on pense plus facilement au jour du Tour pour le maillot de leader, mais le rose est juste derrière pour moi. Et il est tout aussi prestigieux de l’avoir. Ce serait fabuleux ».

« Je suis prêt à courir de manière agressive »

Il y a de grandes chances que cela passe par l’obtention d’une victoire d’étape, l’objectif déclaré du Français, dans les tous premiers jours. Il faudra donc s’attendre à un comportement particulièrement offensif du double champion du monde dès les premières étapes : « Gagner une étape c’est vraiment mon objectif. Le Giro, c’est aussi ça, une course un peu plus débridée. Avec les jambes que j’aurai, je suis prêt à courir de manière agressive. Mon style correspond à ce type de course. Une place dans le Top 10 d’un grand Tour a une grande importance mais à titre personnel, je prends plus de plaisir à tout miser sur une très belle étape ou sur un gros coup plutôt que de m’économiser en vue de rentrer dans le Top 15 ».

Il faut s’attendre à un départ canon du Français dans les deux premières étapes