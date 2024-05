Giro : Il annonce du lourd pour Alaphilippe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Tour de Romandie a donné une indication de taille sur la forme de Julian Alaphilippe. Malgré une 33ème place au classement général, le coureur français a affiché des signaux positifs. Comme l'a souligné Cyrille Guimard, ancien sélectionneur de l'équipe de France, l'ancien champion du monde monte en puissance. De bon augure avant le départ du Giro ce samedi.

Équipier de luxe du jeune Ilan Van Wilder lors du Tour de Romandie, Julian Alaphilippe n'a pu faire mieux qu'une 33ème place au classement général, à plus de onze minutes du vainqueur Carlos Rodriguez. En montagne, le coureur de la Soudal-Quick Step n'a pu suivre les meilleurs. Le Français a affiché ses limites actuelles. Mais Cyrille Guimard a noté quelques progrès avant le Giro.

Guimard fait le bilan du Tour de Romandie

« Je l’ai trouvé très bien sur le Tour de Romandie. Il a progressé au fil des jours, il a fait un très bon contre-la-montre, en étant constant, et je l’ai trouvé très bien dans les étapes de montagne. Il était calme, posé, serein, faisant un travail d’équipier avec beaucoup de métier et de cœur. Il a retrouvé des jambes, ce qui prouve qu’il a remis en place quelques neurones. Pour être performant, il faut être bien dans sa vie, dans sa tête et dans son corps, et là j’ai le sentiment qu’il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place très rapidement » a confié l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Alaphilippe « proche de son meilleur niveau »