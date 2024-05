Tour de France : Le retour de Vingegaard bouleverse la donne !

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaissait très improbable il y a quinze jours, le grand retour de Jonas Vingegaard sur le Tour de France apparaît désormais à l’horizon. De quoi bouleverser les stratégies mises en place par Pogacar et Roglic depuis la lourde chute du Danois au Tour du Pays Basque. Analyse.

Ces dernières heures, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Visma-Lease A Bike, a indiqué que la perspective de voir Jonas Vingegaard en situation de lutter pour le maillot jaune en juillet était désormais ouverte, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quinze jours, au moment de la sortie de l’hôpital du champion danois.

Cyclisme : Une «bonne équipe» annoncée pour Alaphilippe ! https://t.co/xUhXq0px14 pic.twitter.com/dJnGJFVCMW — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Nous avons l’espoir que Jonas défende son titre sur le Tour de France »

Merijn Zeeman a notamment indiqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Gagner le Tour sera difficile pour Jonas (Vingegaard), mais ce n'est certainement pas impossible. Il s'occupe chaque jour de sa rééducation sous la supervision de notre personnel médical et de nos physiothérapeutes. Nous garderons certainement ouverte la possibilité qu'il soit présent au départ du Tour de France à Florence. Jonas est extrêmement talentueux et nous savons qu’il récupère également extrêmement rapidement. Chaque semaine, nous faisons le point. Le staff médical ne peut pas dire grand-chose pour le moment sur le programme qu'il pourra suivre dans la période à venir. Nous devons attendre et voir, mais nous avons certainement encore l’espoir qu’il puisse défendre son titre sur le Tour. Le Dauphiné arrive trop tôt pour Jonas, mais cela n'a jamais été une véritable option après sa lourde chute. Bien sûr, nous verrons comment Jonas se porte réellement à l’approche du Tour. Nous gardons toutes les options ouvertes ».

Le duel des armadas Team UAE-Bora-Hansgrohe vole en éclats

Le fait que le directeur sportif de l’équipe hollandaise ouverte la porte à l’hypothèse que Vingegaard soit en mesure de jouer le maillot jaune en juillet indique qu’en interne, la conviction est plus ou moins acquise que ce sera le cas. L’option d’un grand retour de Vingegaard bouleverse fatalement la donne en vue du Tour de France. Le duel Pogacar-Roglic qui se profilait, avec son prolongement entre les deux armadas bâties par les équipes UAE et Bora-Hansgrohe, à savoir Pogacar-Ayuso-Joao Almeida-Sivakov-Adam Yates contre Roglic-Hindley-Vlasov, n’est désormais plus d’actualité. Le combat redevient très incertain.