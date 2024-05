Tour de France : Une énorme surprise avec Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Alors qu’à sa sortie de l’hôpital il y a deux semaines, l’équipe Visma-Lease A Bike se montrait résolument pessimiste sur les chances de Jonas Vingegaard de défendre ses chances au Tour de France, la tendance s’est clairement inversée ces derniers jours. Au point que le champion danois pourrait bel et bien viser le maillot jaune.

Sorti de l’hôpital il y a quinze jours, Jonas Vingegaard a entamé sa rééducation dans l’idée de récupérer au plus vite l’intégralité de ses moyens, avec en toile de fond la perspective de prendre le départ du Tour de France.

« Gagner le Tour sera difficile pour Jonas, mais certainement pas impossible »

S’il y a deux semaines, au moment de son retour chez lui, l’équipe Visma-Lease A Bike avait exprimé son pessimisme quant aux chances du leader danois de récupérer suffisamment pour être en situation de défendre ses chances en juillet, la tendance a visiblement changé tant Vingegaard récupère vite. Merijn Zeeman, le directeur sportif de l’équipe hollandaise, a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Gagner le Tour sera difficile pour Jonas (Vingegaard), mais ce n'est certainement pas impossible. Il s'occupe chaque jour de sa rééducation sous la supervision de notre personnel médical et de nos physiothérapeutes. Nous garderons certainement ouverte la possibilité qu'il soit présent au départ du Tour de France à Florence. Jonas est extrêmement talentueux et nous savons qu’il récupère également extrêmement rapidement ».

La conviction est acquise en interne ?