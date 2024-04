Tour de France : Ce leader français qui peut de nouveau rêver…

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de Romandie vient de se terminer, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ a de nouveau donné des gages en vue d’un prochain retour au top niveau. Si cela se confirme dans les prochaines semaines, le petit grimpeur breton, dont il faut se souvenir qu’il avait terminé 4ème du Tour il y a deux ans, pourrait bien réserver une grande surprise dans le contexte si particulier de ce Tour 2024…

A l’occasion du dernier Tour de Romandie, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ pour le prochain Tour de France, a donné de nouveaux signaux rassurants quant à sa montée en puissance à deux mois du départ de la Grande Boucle. Quinze jours après avoir remporté le Tour du Jura, une semi-classique montagneuse exigeante, Gaudu s’est montré à son avantage à l’occasion du Tour de Romandie, où il était tout d’abord venu aider Lenny Martinez à accrocher un top 10.

« La préparation pour le Tour de France s’annonce plus claire »

Au final, en terminant 8ème de la grande étape de montagne et 14ème au général final après avoir œuvré pour aider Lenny Martinez, David Gaudu s’est de nouveau rassuré et paraît bien parti dans sa préparation pour le Tour de France, comme il l’a confirmé sur le site de la Groupama-FDJ à l’arrivée de cette étape difficile, comme relayé par cyclismactu.net : « Je suis content d'être encore là dans le final et d'avoir pu épauler Lenny, il a fait une belle montée au vu de la journée. Mine de rien, on ne finit pas si loin des autres favoris. J'ai fait en sorte d'avoir Lenny toujours autour de moi pour essayer de le booster. On a réussi à rentrer sur le replat quand il fallait, pour profiter du travail des équipiers de UAE avant de faire un gros finish. Je pense qu'on ne peut pas avoir de regret aujourd'hui, on a tout donné. Je sens que la forme s'améliore petit à petit. J'ai eu une belle journée sans hier, ce n'était pas facile sur le chrono, mais ça allait déjà mieux aujourd'hui. Je vais pouvoir partir en coupure demain (dimanche) soir sur une note assez correcte, avec des hauts et des bas ici, mais c'est normal. La préparation du Tour de France s'annonce un peu plus claire, j'espère qu'on aura plus de belles choses d'ici le Dauphiné et le Tour ».

Entre un Vingegaard absent et un Pogacar fatigué du Giro…

Au sein de la Groupama-FDJ, on peut se montrer satisfait : David Gaudu apparaît aujourd’hui définitivement reparti dans le bon sens après une saison 2023 compliquée et un début 2024 gâchée par la malchance. De quoi espérer une très bonne surprise ? Gaudu avait terminé 4ème il y a deux ans, et comme les cartes sont rebattues avec la blessure de Vingegaard et la tentative de doublé Giro-Tour de Pogacar, qui sortira fatalement un peu moins fringant du Tour d’Italie, tout pourrait arriver si le grimpeur breton arrive en juillet au sommet de sa forme…