Alaphilippe : Le Tour de France ? Marion Rousse l’évoque

Alexandre Higounet

En milieu de semaine, Marion Rousse s’est exprimée sur la situation de Julian Alaphilippe, en pleine résurrection au Giro, dans des propos relayés par Sporza.be. La compagne du double champion du monde a notamment évoqué le sujet de sa participation au Tour de France. Analyse.

A l’occasion d’un entretien relayé par le site Sporza.be , Marion Rousse, compagne de Julian Alaphilippe, s’est exprimée au sujet de la résurrection du double champion du monde à l’occasion du Giro, revenant notamment sur sa victoire lors de la 12ème étape : « J’étais contente de ne pas avoir à commenter à ce moment-là ! Quand Julian a attaqué à 130 kilomètres de l’arrivée, je me suis dit : ‘’Où vas-tu Julian ?’’ Je suis restée stressée toute la journée sur mon siège, mais au final, Julian a remporté l’étape avec beaucoup de classe et de panache ».

« Mardi, Julian aurait aussi pu gagner si Movistar ne roule pas »

Selon Marion Rousse, Julian Alaphilippe aurait même pu remporter la 16ème étape en montagne se sentant visiblement les jambes pour le faire alors qu’il était seul devant : « Si Movistar n'avait pas couru avec les favoris mardi, Julian aurait peut-être également remporté cette étape. Il y aura encore une belle opportunité vendredi. Julian attaquera jusqu’à la fin de ce Giro ».

« Julian sera très heureux de se mettre en quatre pour Remco »