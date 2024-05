Tour de France : Pourquoi le Giro éloigne Alaphilippe du Tour

Alexandre Higounet

Après sa victoire à l’occasion de la douzième étape du Giro, la question de la participation de Julian Alaphilippe a de nouveau été soulevée au sein de la Soudal-Quickstep, notamment par Remco Evenepoel. Pourtant, le niveau affiché par Alaphilippe au Giro va plutôt l’éloigner du Tour de France. Explication.

Depuis quelques jours, avec sa victoire lors de la douzième étape du Giro, confirmée par son comportement d’ensemble en Italie, la possibilité que Julian Alaphilippe prenne finalement le départ du Tour de France pour aider Remco Evenepoel dans sa quête du maillot jaune a de nouveau été soulevée ces derniers jours.

« Remco pense qu’Alaphilippe serait précieux pour lui au Tour »

Sur les ondes de RMC , Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a confirmé que l’idée était bien sur la table, tout en indiquant que le coureur tricolore n’était toujours pas convaincu : « On a le droit à huit coureurs sur le Tour de France et ça devra être huit costauds, qui méritent chacun leur place. Que ça soit Julian Alaphilippe, Mikel Landa ou Louis Vervaeke, pour nous peu importe, ça doit être les meilleurs coureurs autour de Remco Evenepoel. (…) Alaphilippe a-t-il changé d’avis après avoir dit qu’il ne voulait pas faire le Tour de France ? Non. Je l'ai appelé le soir de sa victoire et je ne suis pas convaincu qu'il veuille le faire. Il m'a dit qu'il pourrait le faire si l'équipe lui demande et pour aider Remco Evenepoel, mais ce n'est pas de plein cœur je pense. Alaphilippe serait-il précieux pour Evenepoel ? Remco le pense, oui. Mais si le coureur n'est lui-même pas 100% convaincu, ça ne semble pas une décision intelligente. (…) Alaphilippe devra manifester sa volonté pour le voir au Tour de France ? Oui. En tant que Français et au vu du champion qu'il est, plus le Tour de France va approcher et plus il va avoir l'envie je pense. Mais dans ma conversation avec lui, il n'était pas convaincu ».

Désormais, la perspective des JO se précise