Tour de France : Lefévère a son opinion pour Alaphilippe

Alors que la participation de Julian Alaphilippe au Tour de France, pour aider Remco Evenepoel dans sa quête du maillot jaune, est laissée ouverte par la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, le boss de l’équipe belge, semble avoir un avis relativement clair sur le sujet, comme on peut le déduire des propos qu’il a tenus récemment. Décryptage.

Ces derniers jours, L’Equipe a révélé, confirmant ce que le10sport.com avait pu analyser précédemment, que la Soudal-Quickstep n’avait pas renoncé à convaincre Julian Alaphilippe de participer au Tour de France, Remco Evenepoel espérant fortement pouvoir disposer de l’aide du champion français dans sa quête du maillot jaune.

« Si le coureur n’est pas lui-même à 100% convaincu »

Interrogé sur RMC Sport , Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a confirmé que l’idée était toujours sur la table, mais que le champion français n’avait pas changé d’avis à l’heure actuelle : « On a le droit à huit coureurs sur le Tour de France et ça devra être huit costauds, qui méritent chacun leur place. Que ça soit Julian Alaphilippe, Mikel Landa ou Louis Vervaeke, pour nous peu importe, ça doit être les meilleurs coureurs autour de Remco Evenepoel. (…) Alaphilippe a-t-il changé d’avis après avoir dit qu’il ne voulait pas faire le Tour de France ? Non. Je l'ai appelé le soir de sa victoire et je ne suis pas convaincu qu'il veuille le faire. Il m'a dit qu'il pourrait le faire si l'équipe lui demande et pour aider Remco Evenepoel, mais ce n'est pas de plein cœur je pense. Alaphilippe serait-il précieux pour Evenepoel ? Remco le pense, oui. Mais si le coureur n'est lui-même pas 100% convaincu, ça ne semble pas une décision intelligente. (…) Alaphilippe devra manifester sa volonté pour le voir au Tour de France ? Oui. En tant que Français et au vu du champion qu'il est, plus le Tour de France va approcher et plus il va avoir l'envie je pense. Mais dans ma conversation avec lui, il n'était pas convaincu »

Lefévère fait avant tout la démarche parce qu’Evenepoel le souhaite

Au-travers des mots de Patrick Lefévère, on comprend que le boss de la Soudal-Quickstep n’est pas particulièrement favorable à ce que Julian Alaphilippe prenne le départ du Tour au service de Remco Evenepoel, et qu’il effectue avant tout ces démarches pour satisfaire les espérances de son champion belge, sans en être convaincu lui-même. D’autant qu’il a bien cerné que le double champion du monde n’en avait pas envie et que même s’il parvenait à le convaincre de venir sur le Tour de France, cela ne changerait pas réellement sur le fond.