Cyclisme - Giro : Alaphilippe se lâche et annonce une grande nouvelle

Julian Alaphilippe ne remportera pas une deuxième étape au Giro. Dans le groupe des échappées lors de cette 19ème étape, le coureur français a été piégé par le futur vainqueur, l'Italien Andrea Vendrame. Mais pour l'ancien champion du monde, l'essentiel est ailleurs. Le coureur de la Soudal-Quick Step est ravi d'avoir retrouvé un niveau correct avant les Jeux Olympiques de Paris.

Julian Alaphilioppe repartira d'Italie avec une victoire de prestige sur les routes du Giro dans ses bagages. Le Français avait l'occasion de garnir un peu plus son palmarès lors de la 19ème étape organisée ce vendredi. Très vite, le coureur de la Soudal-Quick Step a pris place à l'avant, aux côtés de neuf autres coureurs. Malin et technique, Andrea Vendrame a profité de la descente de la Sella Valcalda pour finalement remporter l'étape. A l'issue de cette course, Alaphilippe a livré ses sentiments.

« J’ai le sentiment d'avoir tout donné »

Au micro d' Eurosport , l'ancien champion du monde a confié qu'il n'avait pas forcément de regrets. « J’ai le sentiment d'avoir tout donné, j'en avais plein les pattes. C’était une dernière journée; C’est parti un peu bizarre. Mes compagnons d’échappée étaient plus préoccupés par mois que par Vendrame devant. Mais je suis content pour Vendrame, il a fait ce qu’il avait à faire. Pour moi, ça aurait été compliqué de gagner parce que j’avais mal aux pattes, mais je n’ai rien à regretter » a-t-il déclaré, avant de faire le bilan de son premier Giro.

Alaphilippe fait le bilan de son Giro