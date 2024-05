Clash avec Alaphilippe, Marion Rousse répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, Julian Alaphilippe n'a pas été épargné par son patron. A la tête de la Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere avait laissé entendre que les mauvaises prestations de son coureur étaient liées à une consommation d'alcool. Une sortie qui a fait sortir de ses gonds Marion Rousse. La patronne du Tour de France féminin est revenue sur cette altlercation.

Julian Alaphilippe a subi les foudres de Patrick Lefevere. Bien loin de son meilleur niveau ces derniers mois, le coureur français était entré dans le collimateur de son patron, qui avait porté de lourdes accusations. « Trop de fêtes, trop d'alcool... En vieillissant, vous devez faire plus attention, vous entraîner plus dur » avait lâché le patron de la Soudal-Quick Step. Une sortie à laquelle avait répondu Marion Rousse. La compagne d'Alaphilippe avait défendu son mari. « Alors non je ne bois pas d'alcool. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin » avait-elle répondu.

Alaphilippe : Un club prestigieux lui ouvre les portes ! https://t.co/EbGXvDbQNd pic.twitter.com/4B62GcgjXI — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Alaphilippe touché par les critiques de son patron

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , la directrice du Tour de France féminine a reconnu que Julian Alaphilippe n'avait pas supporté certaines critiques de Lefevere. « I l disait devant les journalistes qu'il s'en moquait et qu'il ne faisait pas attention à ça, mais il me le répétait aussi en privé. Ce qui l'a atteint, c'est quand ça a touché notre famille. Il comprenait que l'absence de résultats était une source de critiques mais quand c'est devenu très personnel, il a été touché. Il ne comprenait pas que ça en arrive là » a-t-elle lâché.

« Je ne pouvais pas rester sans rien dire »