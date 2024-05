Cyclisme : Alaphilippe est-il de retour à son top ?

Alexandre Higounet

Avec sa grande victoire jeudi lors de la douzième étape du Giro au terme d’un raid exceptionnel de 120 kilomètres, Julian Alaphilippe a-t-il apporté la preuve qu’il était désormais de retour à son meilleur niveau. La question mérite en tout cas d’être posée. Son frère et entraîneur a apporté des éléments de réponse dans les colonnes de L’Equipe.

Avec son raid exceptionnel de 120 kilomètres, partagé avec l’Italien Mirco Maestri, qu’il a ponctué en levant les bras à l’arrivée de la douzième étape du Giro à Fano, le moins que l’on puisse dire est que Julian Alaphilippe n’a pas fait les choses à moitié pour renouer avec le succès. Son frère et entraîneur Franck Alaphilippe, l’a volontiers reconnu dans les colonnes de L’Equipe : « Il a fait une Julian. Il sait que pour gagner, maintenant, il faut partir de loin. Il n’est pas à compter ses coups de pédale et s’il voyait une opportunité, il allait tenter. J’imagine qu’il ne pensait pas partir à deux, mais les circonstances de course ont fait que. J’étais un peu sceptique au départ, ça m’a fait un peu peur. Mais c’est Julian. Le voir gagner de cette façon-là, ça fait du bien ».

La teneur de la victoire du leader français apporte en tout cas la preuve qu’il n’a pas perdu ses qualités de champion et qu’il est en bonne voie pour retrouver son meilleur niveau, car un tel exploit n’est pas à la portée du premier venu. Interrogé pour savoir si cette victoire signifiait que Julian Alaphilippe était de retour à son meilleur niveau, son frère s’est montré précis et réaliste, sans vendre de rêve ni mettre de limite : « Par rapport à ses données, ce n’est pas encore tout à fait le niveau qu’il avait lors de ses belles années. Par contre, son niveau est supérieur à celui de l’an dernier à la même période ».

Au travers des mots de son frère et entraîneur, on comprend qu’il reste encore un peu de chemin au Français pour retrouver le niveau qui lui permettait de jouer les plus grandes victoires, mais qu’il n’est pas hors d’atteinte. Cela peut-il ouvrir des perspectives pour le Tour de France ? Il est probablement trop tôt pour répondre à cette question. En revanche un tel succès va permettre à Julian Alaphilippe de retrouver la confiance, et cela pourrait s’avérer très important en vue de ses prochaines échéances, à commencer par l’épreuve sur route olympique.