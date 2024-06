Tour de France : Vingegaard favori ? Il voit Pogacar tout écraser…

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, l’équipe UAE tente d’installer Jonas Vingegaard dans le rôle de grand favori du Tour de France, malgré la domination énorme de Tadej Pogacar au Giro. Interrogé sur le sujet sur cyclismactu.net, Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, ne croit pas qu’il y aura match sur la route du Tour.

Avec sa prestation XXL à l’occasion du dernier Tour d’Italie, où il a écrasé la concurrence rapidement pour gérer ensuite ses efforts en vue du Tour de France, Tadej Pogacar se présentera au départ de la Grande Boucle avec le statut de favori.

Vingegaard favori selon le Team UAE ? Madiot ne souscrit pas

Dans l’entourage du champion slovène, on a cherché ces derniers jours à relativiser, mettant en avant que le favori était bel et bien Jonas Vingegaard, malgré sa lourde chute au Tour du Pays Basque, à l’image de Matxin Fernandez, le directeur sportif de l’équipe UAE : « Vingegaard est le grand favori du Tour. Je tiens définitivement compte de Roglic, Vlasov et Evenepoel. L’année dernière, Tadej était tombé trois semaines plus tard (que Vingegaard cette saison) et il était dans le match avec Vingegaard jusqu’au chrono de la 16ème étape. Vingegaard aura été quasiment constamment en altitude pour préparer ce Tour et il est le leader d’une équipe qui a gagné les trois Grands Tours l’an dernier. Bien sûr, Tadej est aussi sorti fatigué du Giro. Il a eu des jours de course à 8000 calories brûlées ».

« Une belle bagarre sur le Tour ? Non, non »