Tour de France : Pogacar évalue ses adversaires…

Alexandre Higounet

A moins d’un mois du départ du Tour de France, Tadej Pogacar, qui retourne cette semaine à l’entraînement après une semaine de coupure, a accepté d’évaluer ces différents concurrents. Une analyse riche d’enseignements.

Alors qu’il débute sa préparation pour le Tour de France après une semaine de repos suite à sa victoire au Tour d’Italie, Tadej Pogacar n’en suit pas moins de près l’évolution de ses adversaires, à commencer par Jonas Vingegaard, qui est actuellement en stage en altitude à Tignes, afin d’accumuler les kilomètres avant le départ de la Grande Boucle.

« Vingegaard fera le Tour »

Aux yeux du champion slovène, Jonas Vingegaard reste le principal concurrent pour le maillot jaune. A l’occasion du podcast de Geraint Thomas ( The Geraint Thomas Cycling Club ), Pogacar a livré son sentiment au sujet de son rival danois, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que Jonas Vingegaard fera le Tour. Il a pu refaire du vélo assez rapidement après avoir quitté l'hôpital. S'il est à nouveau à l'aise sur le vélo, je pense qu'il peut repartir en bonne forme. Il doit atteindre son poids de forme, mais je ne pense pas que ce soit un problème ».

« Evenepoel il volera ! »