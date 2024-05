Tour de France : Le duel Vingegaard-Pogacar aura bien lieu

Alexandre Higounet

A moins d’un mois du départ du Tour de France, il apparaît désormais quasi certain que l’on aura bien un duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar tant la préparation, la progression et la récupération du champion danois se passent bien. Il a d’ailleurs franchi une nouvelle grande étape ces derniers jours.

Au fil des jours, la perspective d’un nouveau duel pour le maillot jaune entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se profile. En effet, Jonas Vingegaard apparaît de plus en plus comme un partant « presque certain » au Tour de France.

« Désormais, cela commence à ressembler à un entraînement normal »

Ces dernières heures, l’équipe Visma-Lease A Bike a apporté de nouveaux signaux très encourageants sur la progression du champion danois après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, laissant ouverte la possibilité qu’il soit en mesure de prendre le départ du Tour pour y jouer le maillot jaune. Vingegaard s’est en effet rendu à Tignes ces derniers jours pour activer sa préparation pour la Grande Boucle. Interrogé par le média danois BT , Tim Heemskerk, le coach du double vainqueur du Tour, a confirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il commence l'entraînement en altitude à Tignes. C'est une nouvelle étape pour lui, et maintenant cela commence à ressembler à un entraînement normal ».

Sa présence au Tour devient quasi certaine