Tour de France : Alaphilippe va devoir jouer serré

Alexandre Higounet

Selon les informations du Parisien, Julian Alaphilippe serait prêt à dire oui à la Soudal-Quickstep pour aider Remco Evenepoel sur le Tour de France, mais à la condition de se sentir prêt physiquement et de ne pas hypothéquer ses chances pour les JO. La marge de manœuvre est étroite. Analyse.

Au sortir du Giro, au cours duquel il s’est apporté la preuve qu’il était encore capable de gagner à haut niveau, Julian Alaphilippe est apparu « reboosté » pour l’avenir, déclarant notamment : « Il y a beaucoup d’autres coureurs qui méritaient ce prix de Super combatif parce que c’était un Giro difficile. Personnellement, je suis très content d’avoir découvert le Giro, d’avoir eu des bonnes jambes, de gagner une étape, d'avoir beaucoup attaqué et essayé plusieurs fois. J’ai vraiment profité de la course et c’était une atmosphère vraiment spéciale avec tous les supporters. Je suis vraiment très heureux de ce Giro. C’est une grande satisfaction d’avoir gagné. Gagner sur un Grand Tour, c’est toujours spécial. Mais pour moi, ça l’est d’autant plus parce que ça faisait très longtemps que je n’avais pas gagné, très longtemps que je n’étais pas revenu à mon meilleur niveau, mais j’y suis arrivé. C’était mon objectif d'arriver ici au Giro avec le meilleur niveau possible et gagner une étape. Ça a été une grande émotion ».

Alaphilippe serait OK pour le Tour, sous condition…

Fort de ce moral remis à neuf, Julian Alaphilippe semble avoir changé son fusil d’épaule concernant le Tour de France, que Remco Evenepoel souhaiterait qu’il dispute à ses côtés pour l’aider dans sa quête du maillot jaune. Le quotidien Le Parisien a ainsi révélé hier que le double champion du monde aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il était OK pour être aligné, à deux conditions : il faut qu’il s’en sente prêt physiquement et que cela n’hypothèque pas ses chances pour les Jeux Olympiques.

Un cadre de travail précis à définir pour le Tour de France

Que faut-il en déduire ? En clair, Julian Alaphilippe veut bien aider le champion belge au Tour de France, mais à la condition de pouvoir gérer ses efforts. La marge est étroite, mais cela pourrait signifier que le Français ne soit pas sur la brèche tous les jours et qu’il concentre son travail au service d’Evenepoel sur les étapes clés, afin de garder des réserves pour les JO.