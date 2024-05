Tour de France : Une surprise à venir avec Lenny Martinez ?

Alexandre Higounet

Au fil de ses victoires et de ses prestations impressionnantes, apportant la démonstration qu’il est en passe de devenir le meilleur grimpeur français, si ce n’est déjà fait, la question de la participation de Lenny Martinez au Tour de France, où il n’est pas prévu pour l’instant, pourrait finir par se poser. La réponse du coureur à l’évocation du sujet semble en tout cas laisser une petite ouverture.

En milieu de semaine, Lenny Martinez, le grand espoir de la Groupama-FDJ, a une nouvelle fois apporté la preuve qu’il avait franchi un grand palier cette saison. En effet, après avoir déjà gagné le Tour du Doubs, la Classic Grand Besançon Doubs, la Classic Var et le Trofeo Laigueglia, le grimpeur tricolore a remporté hier la Mercantour Classic, démontrant s’il en était besoin qu’il est en passe de devenir le meilleur grimpeur français.

« Cela montre les progrès »

Au terme de la course arpentant les longs cols de l’arrière-pays niçois, Lenny Martinez ne cachait pas sa satisfaction dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est une course assez dure, il y avait un niveau homogène, en plus je suis tombé assez bêtement en touchant une roue. On était dans un petit groupe avec deux Israel - Premier Tech, c'était assez tactique, à la fin de la dernière montée, j'ai réessayé et j'ai réussi à sortir. Après j'ai rattrapé Clément Berthet, je lui ai dit de rouler parce que derrière ils allaient rouler. Puis ça s'est fait à la pédale, j'ai fait un sprint un peu avant l'arrivée et ça l'a fait, donc je suis très content. J'ai fait 8e il y a 2 ans, 4e l'année dernière, c'était une course que je voulais vraiment gagner donc je suis content, ça montre les progrès. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air ».

Une légère nuance à l’évocation de sa participation au Tour de France