Cyclisme - Mercato : Les cartes rebattues pour Lenny Martinez ?

Alexandre Higounet

Alors que Lenny Martinez semblait promis à une signature à la Bahrain-Victorious, lui dont le contrat avec la Groupama-FDJ prend fin au terme de la saison, les cartes pourraient bien avoir été rebattues autour de son avenir. Explication.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Lenny Martinez, en fin de contrat avec la Groupama-FDJ, est l’objet d’intenses discussions entre les grandes équipes du World Tour, tant les résultats du jeune grimpeur tricolore, qui a clairement franchi un palier cette saison après avoir déjà impressionné l’an dernier lors de son premier Grand Tour à la Vuelta, laissent ouvertes les plus grandes perspectives, y compris jusqu’au Tour de France. A tel point que plusieurs médias avaient annoncé l’existence d’un accord de principe avec la Bahrain-Victorious pour les trois prochaines saisons.

« Trois équipes le veulent »

A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest-France , relayé par cyclismactu.net , Miguel Martinez, le père de Lenny Martinez, a accepté de faire le point sur la situation, indiquant au passage que rien n’était bouclé avec la Bahrain-Victorious : « Trois équipes le veulent. Il n’y a rien de définitif avec Bahrain Victorious, contrairement à ce qui se dit. Il y a aussi Visma | Lease a Bike et INEOS Grenadiers. La priorité de Lenny serait de rester à la Groupama-FDJ. On en parle avec son manager personnel, qui gère l’aspect financier. Moi, je mets en avant le mode de vie et quels seront les meilleurs coureurs qui pourront l’épauler pour être le meilleur grimpeur de la Grande Boucle ».

« Même à deux fois moins, je préfère rester à la Groupama »