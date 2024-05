Cyclisme : Une grande surprise de Bardet au Giro ? ll y croit

Alexandre Higounet

Le grand retour de Romain Bardet, à quelques heures du départ du Giro, laisse ouvertes des perspectives intéressantes pour le classement général. Au point de jouer le podium ? A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard y croit.

Alors que le Tour d’Italie va commencer demain à Turin, et que Tadej Pogacar s’y avance comme le grandissime favori, Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, a donné des pistes pour espérer battre le champion slovène à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net : « Sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison et compte tenu de l'opposition, Pogacar peut difficilement être battu. Il n'a pas d'adversaires à son niveau sur ce Giro car ceux qui auraient pu l'être ne sont pas présents. Cependant, il faut toujours rester très prudent : les chutes, les crevaisons, un passage difficile, une échappée mal maîtrisée, des équipiers qui sont mous du genou : il pourrait se retrouver à un moment donné en difficulté, mais logiquement, sur le terrain, on ne trouvera pas des arguments suffisamment importants pour dire qu'il peut être battu à la pédale. Comment le battre ou le bousculer ? C'est comme la chasse. Il faut attendre qu'il se trouve dans une situation un tout petit peu délicate pour déclencher. Il ne faut jamais déclencher avant au risque de se brûler les ailes. Soit il y a l'ouverture, soit il n'y a pas l'ouverture, car quand vous attaquez ce type de coureur, il ne faut pas le rater. Si la balle passe à côté, la chose est entendue et vous risquez de finir loin. Donc contrairement à ce que tout le monde pense, c'est une course d'attente, il faut être en position de guetteur. Il ne faut surtout pas faire un bras de fer avec quelqu'un qui a le bras deux fois plus fort que vous ».

« Romain Bardet est en train de renaître de ses cendres »

Dans la foulée, Cyrille Guimard a évalué les candidats au podium, voire au maillot rose en cas d’incidents pour Pogacar. Et s’il cite Cian Uijtdebroeks et Ben O’Connor pour occuper les deux autres marches du podium, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France donne un quatrième nom en joker, celui de Romain Bardet : « Ensuite, il y a Romain Bardet. Il a fait un Liège-Bastogne-Liège absolument extraordinaire. Comme un vieux volcan, il est en train de renaître de ses cendres et c'est une très bonne chose. Son émotion à l'arrivée, ça voulait dire quelque chose de très fort. Il peut bien sûr avoir un rôle à jouer sur ce Giro ».

Il arrive en grande forme et sans pression