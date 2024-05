Cyclisme - Giro : Pogacar cite ce français pour le maillot rose...

Alexandre Higounet

En conférence de presse à quelques heures du départ du Tour d’Italie, Tadej Pogacar, qui s’avance en position de grand favori, a évoqué l’adversité et a cité deux concurrents pour la lutte au maillot rose. Et parmi ces deux noms, on trouve celui d’un leader français.

Ces dernières heures, tous les regards sont tournés vers le départ du Tour d’Italie, où Tadej Pogacar s’avance en grandissime favori, au point qu’il en arrive à considérer lui-même que l’on ne tient pas assez compte de ses adversaires, comme il l’a affirmé en conférence de presse, comme relayé par cyclismactu.net : « À chaque fois que je prends le départ d'une course, on dit de moi que je suis le favori. J'ai l'habitude, j'ai appris à vivre avec et j'y suis préparé. Je sais que tout le monde voudra me battre et que ce sera à mon équipe de contrôler la course. La chose qui m'embête c'est qu'on réduise ce Giro à ma propre personne. C'est un peu merdique car c'est irrespectueux pour les autres coureurs. Tout le monde a travaillé dur et veut gagner, et c'est possible ».

Pogacar cite les noms de Romain Bardet et Geraint Thomas

Et dans la foulée, le champion slovène a évoqué ceux qu’ils considéraient comme ses principales menaces : « Il y a beaucoup de bons coureurs qui viennent ici sur le Giro. En 3 semaines on peut avoir beaucoup de surprises, de nombreux jeunes coureurs viennent en bonne forme sur ce Tour d'Italie. À part ces jeunes coureurs, je pense que Romain Bardet a montré une très bonne forme en ce moment et Geraint Thomas va montrer qu'il est toujours fort, je pense qu'il vient avec une bonne préparation et qu'il ne décevra pas en montagne et sur les contre-la-montre, on verra après les deux premières étapes où on en est ».

Le fait que Pogacar ait cité le grimpeur tricolore parmi ses principaux concurrents vient confirmer à quel point ce dernier apparaît aujourd’hui en situation de lutter pour le podium, et qu’il pourrait créer une énorme surprise si jamais le Slovène venait à rencontrer un problème.