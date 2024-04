Cyclisme - Giro : Il a sa stratégie pour faire tomber Pogacar…

Alexandre Higounet

Geraint Thomas, qui a frôlé la victoire lors du Giro l’an dernier, perdant le maillot rose le dernier jour, revient au départ cette année avec la volonté de l’emporter malgré la présence de Tadej Pogacar, le grand favori. Et le leader de l’équipe Ineos a les idées claires sur la stratégie à suivre. Analyse.

Alors que le départ du Giro se tiendra en fin de semaine, et que la victoire paraît promise à Tadej Pogacar tant le champion slovène a écrasé ses concurrents depuis le début de saison, que ce soit sur les Stade Bianche, où il est parti seul à plus de 60 kilomètres de l’arrivée, sur le Tour de Catalogne ou encore plus récemment sur Liège Bastogne Liège, où il s’est envolé dans la cote de la Redoute à plus de 30 kilomètres de Liège, Geraint Thomas, deuxième l’an dernier après avoir perdu le maillot rose dans le contre-la-montre du dernier jour au profil de Primoz Roglic, apparaît déterminé à le bousculer, persuadé qu’il peut aller chercher la victoire finale.

Cyclisme : Alaphilippe se fait recaler pour un transfert ! https://t.co/K8UreyMVdz pic.twitter.com/cjb3qmp7CD — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Tous les regards seront tournés vers Pogacar pendant trois longues et difficiles semaines… »

A l’occasion d’un entretien accordé sur le site de l’équipe Ineos, rapporté par cyclismactu.net , le leader gallois a ainsi affiché sa détermination, laissant entendre quelle serait sa stratégie pour venir à bout du champion slovène : « Ma préparation s’est bien déroulée et je me sens bien avant le départ. Nous alignons une équipe solide et il y a une bonne complicité avec ce groupe. Le noyau est le même que celui de l’équipe du Giro de l’année dernière, avec quelques ajouts intéressants pour cette année. Nous savons ce que nous devons faire et nous nous sentons tous très motivés pour faire le travail [...] De toute évidence, Tadej Pogacar est le favori de ce Giro, mais cela signifie que tous les regards seront tournés vers lui pendant trois longues et difficiles semaines de course. Notre plan sera d’être agressif, de rechercher toutes les opportunités pour mettre la pression et prendre du temps ».

L’équipe Ineos reprend à son compte la stratégie initialement mise en place par les UAE contre Vingegaard…

En misant sur un harcèlement régulier de Pogacar, dans l’idée de le mettre en permanence sous pression d’autant qu’il devra gérer celle à son statut de favori, Geraint Thomas mise sur le collectif de son équipe, où plusieurs autres coureurs peuvent constituer une menace pour le Slovène (Arensman, Foss). En ce sens, la formation Ineos reprend à son compte la stratégie que l’équipe UAE avait mise en place autour de Pogacar pour tenter de faire céder Vingegaard sur le Tour (avant la chute malheureuse du Danois bien sûr).