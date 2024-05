Mercato : Deux stars vont signer avec Mbappé ?

La rédaction

Dans deux semaines, le Real Madrid aura l’occasion de remporter la 15ème Ligue des Champions de son histoire. Le 1er juin prochain à Wembley, certains joueurs de l’effectif de Carlo Ancelotti joueront leur cinquième, voire sixième finale de la plus prestigieuse des coupes d’Europe. C’est notamment le cas de Toni Kroos et Luka Modric. Annoncés sur le départ à la fin de la saison, les deux tauliers pourraient finalement rempiler pour une année supplémentaire.

Une nouvelle victoire en Ligue des Champions pour de magnifiques adieux ? Ce sera peut-être le cas, mais pas cette saison. Alors que de nombreuses rumeurs indiquaient que le Real Madrid ne comptait pas proposer de prolongation de contrat à Toni Kroos et Luka Modric, la situation aurait grandement évolué. D’après Marca , le club merengue compte bien faire une offre à ses deux légendes.

Modric et Kroos vers une prolongation ?

Depuis plusieurs mois déjà, la question des prolongations de Toni Kroos et Luka Modric trotte dans la tête des supporters du Real Madrid. L’Allemand et le Croate étant respectivement arrivés en 2015 et 2014 chez les Merengues, et ayant marqué le club de leur empreinte, les voir partir marquerait la fin d’un chapitre du côté de Santiago Bernabéu. Mais à en croire Marca , ce n'est pas pour tout de suite.

Deux rôles désormais différents

Malgré ses 34 ans, Toni Kroos est toujours indéboulonnable de l’équipe de Carlo Ancelotti, avec 34 rencontres de Liga jouées cette saison. Pour Luka Modric, la situation est assez différente. L’ancien joueur de Tottenham démarre la plupart des matchs depuis le banc de touche et rentre en cours de partie. Un nouveau rôle qui semble donc lui convenir.