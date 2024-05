Polémique au Real Madrid, une star passe aux aveux

Jean de Teyssière

Il y a tout juste une semaine, le Real Madrid se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich, après un nouveau scénario renversant (2-2, 2-1). Mais la fin du match a été marquée par le but refusé aux Bavarois après un coup sifflet rapide de l'arbitre, pour signaler un hors-jeu peu évident. La colère des Allemands a été forte et Toni Kroos, le légendaire milieu madrilène, comprend leur colère.

Le Real Madrid était mené depuis la 68ème minute et était alors éliminé de la Ligue des Champions, quand Joselu a lui aussi lié son nom à une soirée irréelle. En trois minutes, il a inscrit un doublé permettant à ses coéquipiers de gérer la longue fin de match (15 minutes de temps additionnel au total). Une gestion qui aurait pu ne pas aller jusqu'au bout puisqu'à la 113ème minute de jeu, Matthijs de Ligt marque le but du 2-2 et de la prolongation. Problème, deux secondes avant, l'arbitre siffle pour un hors-jeu, plutôt que de laisser l'action aller jusqu'à son terme comme il est désormais coutume. Une décision qui a rendu fou de colère le Bayern Munich.

«La colère est justifiée»

Dans un podcast avec son frère, Félix, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, est revenu sur cette action, dans des propos relayés par AS : « C'était une mauvaise décision. Il faut laisser le match se dérouler et laisser le jeu se terminer. Je pense que l'erreur vient surtout de l'assistant. En effet, s'il lève le drapeau, l'arbitre comprend qu'il a vu clair et qu'il est sûr qu'il y avait probablement un hors-jeu de trois mètres. La colère est justifiée car il faut gérer la situation jusqu'au bout, à 100 %. »

«On a remarqué que la tension a diminué parmi tous ceux qui voulaient défendre le jeu»