Mbappé : Le Real Madrid prépare une attaque de feu !

La rédaction

Pour la troisième année de son second mandat à la barre du Real Madrid, Carlo Ancelotti réalise des merveilles. Championne en Liga et qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, son équipe risque encore de se renforcer cet été, d’autant plus que l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé n’est plus qu’une question de semaines.

Les supporters du Real Madrid ont de quoi se réjouir. Alors que leur équipe a déjà remporté le championnat cette saison, dominant la compétition de la tête et des épaules depuis presque son départ, les Madrilènes ont également une finale de Ligue des Champions à disputer contre le Borussia Dortmund. Si le Real Madrid semble déjà être l’équipe la plus terrifiante d’Europe, le mercato estival devrait encore davantage confirmer la chose.

Avec Mbappé, le Real semble injouable

C’est un secret de polichinelle : c’est au Real Madrid que devrait s’engager Kylian Mbappé à l’issue de la saison. L’attaquant parisien a annoncé son départ au monde entier dans une vidéo sur Instagram ce vendredi et doit encore attendre avant de voir son arrivée à Madrid s’officialiser. Avec Vinicius et Rodrygo, le Champion du Monde 2018 risque de former une attaque complètement hallucinante comme le rapporte SPORT , d’autant plus que Jude Bellingham marque également beaucoup cette saison. Le média espagnol indique que le Real Madrid devrait également recruter du lourd cet été.

Le jeune Enrick en embuscade

Du côté d’Endrick, son arrivée au Real Madrid est officielle depuis déjà plusieurs mois. L’avant-centre de 17 ans a notamment ouvert son compteur avec le Brésil cette saison, inscrivant son premier but avec la Seleçao contre l’Angleterre en mars dernier. Le futur merengue a également déjà marqué au Santiago Bernabéu, puisqu’il a récidivé quelques jours plus tard dans une rencontre amicale contre l’Espagne qui se jouait dans l'enceinte du club aux 14 Ligue des Champions. Si le joueur né en 2006 n’arrive pas dans la peau d’un titulaire dans la capitale espagnole, ses entrées en jeu pourraient se montrer impressionnantes. Les défenses de Liga doivent déjà faire des nuits blanches.