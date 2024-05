Real Madrid : Mbappé va débarquer, il se fait déjà menacer !

Thomas Bourseau

Les supporters du PSG ne verront plus Kylian Mbappé arborer la tunique rouge et bleu de leur club. Et pour cause, le principal intéressé a annoncé via les réseaux sociaux son départ du Paris Saint-Germain pour, sauf énorme coup de tonnerre, rejoindre le Real Madrid. À Barcelone, il est déjà attendu de pied ferme.

Kylian Mbappé a enfin communiqué sa décision. C’était certes un secret de polichinelle, mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG a officialisé la nouvelle vendredi soir : il a annoncé via ses réseaux sociaux mettre fin à son aventure de sept ans au Paris Saint-Germain. Après le PSG, direction le Real Madrid pour Mbappé selon toute vraisemblance.

C’est officiel pour le départ de Mbappé du PSG

Rendez-vous en Espagne pour Kylian Mbappé où il s’est déplacé pour les 1/8èmes et 1/4 de finale de la Ligue des champions cette saison face à la Real Sociedad et le FC Barcelone. Dans le cadre de la double confrontation contre le Barça , les journalistes catalans comme José Alvarez et Jota Jordi avaient prévenus Mbappé de ses difficultés face à Ronald Araujo et Pau Cubarsi.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Mbappé, tu sauras qui sont vraiment Pau Cubarsí et Ronald Araujo»