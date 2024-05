Après Mbappé, le Real Madrid tranche pour une star !

La rédaction

Chaque été ou presque, le Real Madrid fait la une des gazettes. Toujours en quête de nouvelles stars, le club de Florentino Pérez devrait accueillir Kylian Mbappé cet été. Mais le Bondynois pourrait ne pas être la seule superstar à rallier la capitale espagnole dans les prochains mois.

Si Carlo Ancelotti dispose déjà d’un effectif aussi conséquent que qualitatif cette saison, le tacticien italien devrait être encore plus comblé l’an prochain. Alors que Kylian Mbappé devrait rejoindre, sauf énorme retournement de situation, le Real Madrid, un autre poids lourd pourrait faire le voyage jusqu’en Espagne cet été. En effet, AS explique que les Merengue seraient proches de trouver un accord avec Alphonso Davies, latéral gauche du Bayern Munich.

Alphonso Davis au Real dès cet été ?

Cela fait déjà plusieurs mois que de nombreuses rumeurs parlent d’un intérêt du Real Madrid pour Alphonso Davies. Et d’après AS , le Canadien serait même déjà d’accord avec l’écurie madrilène. Une situation qui mettrait le Bayern Munich dans l’embarras, le contrat du joueur expirant en 2025.

Le Real Madrid est prêt à se montrer patient

À un an de la fin de son contrat, Alphonso Davies a de quoi donner des sueurs froides au Bayern Munich. Si le Real Madrid espère signer le joueur de 23 ans dès cet été, attendre le mercato 2025 et le récupérer gratuitement n’est pas exclu, d’autant plus que les Bavarois demandent 50M€ pour leur joueur. Une somme jugée trop importante par les têtes pensantes de la Casa Blanca. Les négociations s'annoncent âpres.